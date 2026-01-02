ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਪਹਿਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਕਾਨ ਭੱਟ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੇਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ (ਜੇਕੇਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਟ੍ਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮ ਜੇਕੇ11 ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭੱਟ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਟਿਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।" ਆਨਲਾਈਨ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਕਾਨ ਭੱਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।" ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (JKCA) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
JKCA ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ JKCA ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰ.ਐਸ. ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਅਸੁਖਾਵਾਂ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁਰਕਾਨ ਉਲ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਜਾਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਂਗੀਪੁਨਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਕੇਸੀ ਡੋਰ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੱਥਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਸ ਦੋਮਾਨਾ ਵਿਖੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।