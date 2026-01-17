ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
Published : January 17, 2026 at 7:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਆਮਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ।
ਜੀ ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਚਮਕ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਕਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਨੋਖੀ ਤਕਨੀਕ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਜਬੇਹਰਾ ਦੇ ਵਾਘਾਮਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 34 ਸਾਲਾ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2013 ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਲਾ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ-ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਆਮਿਕ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" - ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ, ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਆਮਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀਆ ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
"ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੀਪਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਲਾ ਫਸਾਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ।" - ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ, ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ
ਆਮਿਰ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ
ਆਮਿਰ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਫ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈਰਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮੀਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਬੈਟ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਚਿਨ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੋਚ
ਆਮਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਪਣਾ ਕੋਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
"ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆਮਿਰ। ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਡੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੰਦੁਲਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੂਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਚਿਨ ਸਰ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਬੌਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਚਿਨ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ।" - ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ, ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਲੋਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸੁਪਨਾ: ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮਿਰ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਪਾਹਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰਿਯਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਰਿਯਾ ਉੱਤਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿਯਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟਰੈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿਯਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਵਿਕਲਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਕਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ
ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"