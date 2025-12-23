ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਫਟ
ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ।
Published : December 23, 2025 at 8:57 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ, ਕੱਲ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਚ, ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
Karnataka Govt Denies Permission for Tomorrow’s Match at Chinnaswamy Stadium— Yasir Mushtaq (@path2shah) December 23, 2025
Bengaluru Police Commissioner Seemant Kumar Singh stated that the committee which inspected the #ChinnaswamyStadium yesterday has submitted its report and based on the findings, permission… pic.twitter.com/tgMt2q68JG
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਲੂਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੀਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥਾ ਮੈਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
T20 ➡️ 50-over format 🔄— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 22, 2025
The Vijay Hazare Trophy beckons 🙌
3⃣8⃣ teams 🤝 1⃣ dream
Here’s a look at the groups 👇
Which team are you rooting for? 🤔@IDFCFIRSTBank | #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/d4zeAp2u1p
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਸੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੀਓਈ) ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੀਓਈ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੀਓਈ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ 2025-26
ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਨਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਗੇ। ਕੋਹਲੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ, ਜਿਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 229 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ ਮੈਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।