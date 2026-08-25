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'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ...', ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

KAPIL DEV ON IMRAN KHAN
ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 2:41 PM IST

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Kapil Dev on Imran Khan: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ - ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਮੇਤ - ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

KAPIL DEV ON IMRAN KHAN
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (IANS)

ਹਰ ਕੈਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

'ਡੀਪੀ ਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਪਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੈਦੀ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ - ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਯੂਨਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਰਥਨ

ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਗ ਚੈਪਲ, ਇਆਨ ਚੈਪਲ, ਐਲਨ ਬਾਰਡਰ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ, ਡੇਵਿਡ ਗਾਵਰ, ਕਲਾਈਵ ਲੋਇਡ, ਅਰਜੁਨ ਰਣਤੁੰਗਾ, ਸਟੀਵ ਵਾ ਅਤੇ ਜੌਨ ਰਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ

ਕਪਿਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਖੇਡ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

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KAPIL DEV ON IMRAN KHAN

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