ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ
Kabaddi player Pooja gets Arjuna award 2025: ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਜਾ ਹਠਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 15, 2026 at 12:23 PM IST
ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਠਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਜਾ ਹਠਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਹਠਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਹਠਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਜਾ ਹਠਵਾਲਾ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ 25-24 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੇਡਰਿੰਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਜਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 6ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने सुश्री पूजा को कबड्डी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार, 2025 प्रदान किया। सुश्री पूजा ने हांगझोऊ एशियाई खेलों और छठवीं एशियाई कबड्डी चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं। https://t.co/qfCZt31ujH— President of India (@rashtrapatibhvn) November 13, 2026
2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ
ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੂਜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਹਿਲ ਹਠਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਰਦਰੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।"