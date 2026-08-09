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ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੋਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

LIONEL MESSI FATHER DIES
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 4:36 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਦਾ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਰਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰੋਸਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰੋਸਾਰੀਓ ਕਲੱਬ ਐਟਲੇਟਿਕੋ ਨਿਊਏਲ ਦੇ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਸੇਲੀਆ ਕੁਚੀਟੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋਰਜ

ਜੋਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਵਰਡ ਆਖਰਕਾਰ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੋਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਜੋਰਜ ਹੀ ਸੀ ਜੋ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਮੈਸੀ ਨੂੰ 'ਲਾ ਮਾਸੀਆ' (ਯੁਵਾ ਅਕੈਡਮੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

LIONEL MESSI FATHER DIES
ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ (AFP)

ਰੇਡੀਓ ਡੇਲ ਪਲਾਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ

2007 ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਡੇਲ ਪਲਾਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।"

ਮੈਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋਰਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ (ਪੀਐਸਜੀ) ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ।

ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਵਜੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਏਲ ਦੀ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਯੂਥ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ

ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੈਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।"

ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜੋਰਜ ਮੇਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਓ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।"

ਜੋਰਜ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

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LIONEL MESSI FATHER DIES

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