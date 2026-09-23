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ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਪਛਾੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ 521 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 23,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

JOE ROOT BIG RECORD
ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਪਛਾੜਿਆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 1:15 PM IST

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Joe Root New Record: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 89 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋਅ ਰੂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ।

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰੂਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ 23,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 521 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 522 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਟ 23,000 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 490 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

23,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼

  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) 490 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਜੋਅ ਰੂਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 521 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਭਾਰਤ) 522 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) 544 ਪਾਰੀਆਂ

ਰੂਟ ਦੇ ਹੁਣ 23,041 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ 24,208 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ 34,357 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਭਾਰਤ) 34,357 ਦੌੜਾਂ, 782 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) 28,359 ਦੌੜਾਂ, 629 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) 666 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 28,016 ਦੌੜਾਂ
  • ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) 27,483 ਦੌੜਾਂ, 668 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) ਨੇ 725 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 25,957 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
  • ਜੈਕਸ ਕੈਲਿਸ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) 25,534 ਦੌੜਾਂ, 617 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (ਭਾਰਤ) 24,208 ਦੌੜਾਂ, 605 ਪਾਰੀਆਂ
  • ਜੋਅ ਰੂਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 23,041 ਦੌੜਾਂ, 521 ਪਾਰੀਆਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 89 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਡਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (67), ਵਿਲ ਜੈਕਸ (46) ਅਤੇ ਜੋ ਰੂਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 265 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 37 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 176 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ (42) ਅਤੇ ਡੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲੇਜ (45) ਹੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।

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SACHIN TENDULKAR
ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
ਜੋ ਰੂਟ
ਜੋ ਰੂਟ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ
JOE ROOT BIG RECORD

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