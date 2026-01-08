ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਜਾਣੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
Jinson Johnson Retirement: ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਿਨਸਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : January 8, 2026 at 7:34 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ-ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਜਿਨਸਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ...'
ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ-"ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੰਝੂਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਸੀ।"
ਤਿੰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ
200 ਮੀਟਰ ਜਿਨਸਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਈਵੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਨ (1500 ਮੀਟਰ), 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ (800 ਮੀਟਰ) ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ (1500 ਮੀਟਰ) ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2017 ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।
800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 45.65 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 800 ਮੀਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਉਸਨੇ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1500 ਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 37.86 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਨਸਨ ਰੀਓ 2016 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਮੀਟਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ - ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ... ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ।"
ਜਿਨਸਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਰਤ।"