ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਹਨ।
Published : October 31, 2025 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 127 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 339 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 134 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 127 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 2022 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੈਟ-ਸਾਈਵਰ ਬਰੰਟ (148*) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ 2015 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ CWC ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 298 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਾ
- 339 - IND-W ਬਨਾਮ AUS-W, ਮੁੰਬਈ DYP, 2025 WC
- 331 - AUS-W ਬਨਾਮ IND-W, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 2025 WC
- 302 - SL-W ਬਨਾਮ SA-W, ਪੋਚੇਫਸਟ੍ਰੂਮ, 2024
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ
- ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
- 22 ਸਾਲਾ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2005 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 219 ਦੌੜਾਂ ਸਨ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 341/5 ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਨ-ਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 369 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਆਲ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ-ਚੇਜ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 265 ਦੌੜਾਂ ਸੀ।
15 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (2022-2025)
15 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (1997-2000)
12 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (1978-1982)
11 - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (1988-1993)
10 - ਇੰਗਲੈਂਡ (1993-1997)