ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ 'ਜੇਡੇਨ ਐਡਮਜ਼' ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : July 12, 2026 at 7:20 PM IST
Jayden Adams Dies: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ Jayden Adams ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਜੈਡੇਨ ਐਡਮਜ਼ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (11 ਜੁਲਾਈ) ਸਵੇਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਕੋਸ਼ੇਕਲੂਫ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੇਟਨ ਮੈਕਕੇਂਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਮਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🙏🙏🙏 pic.twitter.com/o4Wnttu45L— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
ਮੈਕੇਂਜੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਜੇਡੇਨ ਐਡਮਜ਼ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। । ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।'
"ਜੈਡੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।-ਮੈਕੇਂਜੀ
'ਐਡਮਜ਼ ਨੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ'
ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸਟੇਜ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਫਾਨਾ ਬਾਫਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਾਕਆਊਟ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ 2024 ਅਫਰੀਕਾ ਕੱਪ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ
ਐਡਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ, ਅਕੀਲਾ ਐਡੇਨਡੋਰਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਕੀਲਾ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ। ਹਰ ਯਾਦ, ਹਰ ਹਾਸੇ, ਹਰ ਜੱਫੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੂਤ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਕੀ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ?
ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕੇਪ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਫਸੀ ਵੈਨ ਵਿਕ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Death has cruelly stolen one of our own.— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026
It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।" ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ, ਉਸਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜੈਡੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਜੈਡੇਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੈਕੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੈਡੇਨ ਨੇ ਚੈਕੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"