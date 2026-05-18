ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਸਣੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਖ਼ਿਤਾਬ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 3:36 PM IST

Italian Open 2026: ਇਟਾਲੀਅਨ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਐਤਵਾਰ (18 ਮਈ) ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਕੈਸਪਰ ਰੂਡ ਨੂੰ 6-4, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਏਟੀਪੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 44 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਨਰ ਸਰਬੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਏਟੀਪੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਸਿਨਰ ਨੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਨਰ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ 274 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਅਤੇ 92 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

'ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਮਾਸਟਰਜ਼' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਂ ATP ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਸੱਤ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਖਿਤਾਬ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ।

ਨੌਂ ਏਟੀਪੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ

ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਲਜ਼ ਓਪਨ, ਮਿਆਮੀ ਓਪਨ, ਮੋਂਟੇ-ਕਾਰਲੋ ਮਾਸਟਰਜ਼, ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਓਪਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਸਟਰਜ਼, ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਮਾਸਟਰਜ਼, ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਓਪਨ।

ਸਿਨਰ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਐਡਰੀਆਨੋ ਪਨਾਟਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਿਕੋਲਾ ਪਿਏਟਰਾਂਗੇਲੀ (1957, 1961), ਇਮੈਨੁਏਲ ਸੇਰਟੋਰੀਓ (1933), ਜਿਓਵਨੀ ਪਾਲਮੀਰੀ (1934), ਅਤੇ ਐਡਰੀਆਨੋ ਪਨਾਟਾ (1976) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿਨਰ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ?

ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਪੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਨੂੰ €1,007,165 ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹11.22 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹112.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਨਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ₹11 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹110 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਚੈਂਪੀਅਨ: €1,007,165 (11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਫਾਈਨਲਿਸਟ: €535,585 (5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ: €297,550 (3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
  • ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲਿਸਟ: €169,375 (1,89,58,990 ਰੁਪਏ)
  • ਚੌਥਾ ਦੌਰ: €92,470 (1,03,50,629 ਰੁਪਏ)
  • ਤੀਜਾ ਦੌਰ: €54,110 (60,56,802 ਰੁਪਏ)
  • ਦੂਜਾ ਦੌਰ: €31,585 (35,35,466 ਰੁਪਏ)
  • ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ: €21,285 (23,82,983 ਰੁਪਏ)

ਸਿਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸਿਨਰ ਇਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

