CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੀਮ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ , 2 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 28, 2026 at 9:06 PM IST
Jammu Kashmir players rewarded: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਡ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।
Congratulating Team J&K on their historic triumph in the Ranji Trophy, the Chief Minister announced a cash reward of ₹2 crore for the players and support staff after their emphatic victory over Karnataka on their home turf.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) February 28, 2026
Calling it a watershed moment for Jammu & Kashmir… pic.twitter.com/OnRJCa1EoB
ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।"
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 584 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਪੁੰਡੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਕਿਬ ਨਬੀ ਡਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 291 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ, ਓਪਨਰ ਕਾਮਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਲੋਟਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ।