ਨਾ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ! ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ?
ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
Published : November 12, 2026 at 1:26 PM IST
JAMES ANDERSON VIRAT KOHLI: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੇਮਜ਼ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਉਸਨੇ 2003 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।
ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
ਜਦੋਂ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਟੀਐਨਟੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਰੂਟ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਸਰ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਵੋ ਟੈਸਟ 'ਚ 700 ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ 188 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 194 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਪਰ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 19 ਟੀ20 ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
JAMES ANDERSON PICKS HIS FAVOURITE CRICKETERS FROM THESE COUNTRIES. (TNT Sports). https://t.co/ryvYBRJ93i— Tanuj (@ImTanujSingh) November 12, 2026
ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ 188 ਟੈਸਟ ਦੀ 384 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 704 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਵਾਰ ਫਾਈਵ ਵਿਕੇਟ ਹਾਲ ਅਤੇ 32 ਵਾਰ 4 ਵਿਕੇਟ ਹਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 194 ਵਨਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 191 ਪਾਰੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 269 ਵਿਕੇਟ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਾਈਵ ਵਿਕੇਟ ਹਾਲ ਅਤੇ 11 ਵਾਰ ਫੋਰ ਵਿਕੇਟ ਹਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 19 ਟੀ20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।