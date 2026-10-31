ਜੈਸਵਾਲ ਫਲਾਪ! ਜੁਰੇਲ-ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ
IND A vs NZ A: ਭਾਰਤ 'ਏ' ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 291 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
Published : October 31, 2026 at 4:00 PM IST
ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ ਹੈਗਲੀ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 291 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 99 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ 25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ 0 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ।
ਜੈਸਵਾਲ ਫਿਰ ਫਲਾਪ
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 44 ਅਤੇ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਿਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਵੀ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
INDIA A 291/7 AT STUMPS. Dhruv Jurel - 99* (155). https://t.co/o7dKrgnbDg— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 31, 2026
ਪਾਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ
ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, 155 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਦੱਤ ਪਾਡਿੱਕਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਰੈਂਡਲ, ਮੈਕਕੇ ਅਤੇ ਜੈਡਨ ਲੈਨੋਕਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਸਕੋਰ
ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ: 88 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 291/7
ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 99*, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ 80
ਫਰੈਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟ 4 ਵਿਕਟਾਂ
ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 11 ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਏ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਯਸ਼ ਰਾਠੌੜ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ: ਰਾਈਸ ਮਾਰੀਓ (ਕਪਤਾਨ), ਕਰਟਿਸ ਹੈਫੀ, ਟਿਮ ਰੌਬਿਨਸਨ, ਮੈਥਿਊ ਬੋਇਲ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਂਡਲ, ਫਰੈਜ਼ਰ ਸ਼ੀਟ, ਜੈਡੇਨ ਲੈਨੋਕਸ, ਜੈਰੋਡ ਮੈਕਕੇ।
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