ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣੇਗੀ।

ਜੈਪੁਰ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 9:40 PM IST

2 Min Read
ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੋਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੋਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਪ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ।

ਅਵਤਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਕਿਊਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਨੂਪ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਜੈਪੁਰ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਨੂਪ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਮੋਮ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਨ:

  • ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ - ਕ੍ਰਿਕਟ
  • ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - ਕ੍ਰਿਕਟ
  • ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ - ਕ੍ਰਿਕਟ
  • ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ - ਬੈਡਮਿੰਟਨ
  • ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ - ਹਾਕੀ
ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ

ਜੈਪੁਰ ਮੋਮ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ, ਨਾਹਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੋਮ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੂਪ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

