ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਜੈ ਮੀਣਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 23, 2026 at 7:38 PM IST
Who is Jay Meena: ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈ ਮੀਣਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੁਯੋਯਾ ਕੁਰੋਸਾਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 26 ਸਾਲਾ ਜੈ ਮੀਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੀਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਗਮਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੈ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜੈ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਗਮਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨਾ
ਮੀਨਾ ਦਾ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਲਗਭਗ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਵਾਸ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਨਾ ਦਾ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 36ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਆਧਿਆ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
A historic achievement for Indian Soft Tennis!— PMO India (@PMOIndia) September 23, 2026
Congratulations to Jay Meena on winning Bronze in the Men’s Individual event and becoming India’s first-ever Asian Games medallist in Soft Tennis. His achievement marks a memorable new chapter for the sport in India.
May this medal… pic.twitter.com/UMrKAyLrnY
ਉਸਨੇ 2025 ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ 1884 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹਲਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੰਗੇ, ਨਰਮ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਫਟ ਟੈਨਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।