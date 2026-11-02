20 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ, 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਿਮੀ ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 8:58 PM IST
ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਿਮੀ ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 (F1) ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਅਤੇ ਲੇਵਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ F1 2026 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਹੁਣ F1 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 119 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੜ੍ਹਤ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਰਸਟੈਪਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਸਾਲਾ ਕਿਮੀ ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Rewriting history 💪 We have a new youngest-ever Drivers' Champion. Take a bow, Kimi Antonelli 🏆 #F1 #MexicoGP https://t.co/zeU9lCeKX0— Formula 1 (@F1) November 2, 2026
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ F1 ਡਰਾਈਵਰ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਵੇਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2010 ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਅਤੇ 134 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਮੀ ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ 68 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ
ਐਂਟੋਨੇਲੀ 1953 ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਾਲਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਟੀਫਨੋ ਡੋਮੇਨਿਕਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।"
ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ
ਸਟਾਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੋਨੇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਮੀ ਐਂਟੋਨੇਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।"
From one Italian champion to another 🤝🇮🇹 @janniksin #F1 #MexicoGP https://t.co/PSkcko6gY0— Formula 1 (@F1) November 2, 2026
ਐਟੋਨੇਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"