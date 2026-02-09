ITA vs SCO: ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੇਨ ਮੈਡਸਨ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : February 9, 2026 at 3:28 PM IST
Wayne Madsen Injured: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੇਨ ਮੈਡਸਨ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
ਇਟਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 25ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਰਜ ਮੁੰਸੇ ਦੀ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 207 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Huge blow for Italy 🇮🇹 💔
Captain Wayne Madsen has dislocated his arm and is unlikely to take any further part in the match.
Devastating stuff.
📸 Getty
ਕੌਣ ਹੈ ਵੇਨ ਮੈਡਸਨ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮਿਡਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 34.16 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 132.25 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 205 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਬਲਾਸਟ, ਐਸਏ20, ਦ ਹੰਡਰੇਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
Italy skipper Wayne Madsen has been sidelined for the clash against Scotland after dislocating his shoulder.— Cricketopia (@CricketopiaCom) February 9, 2026
He will not return to the match, and further medical evaluations are underway. pic.twitter.com/McXY0CWRz4
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 207 ਦੌੜਾਂ
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ 208 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰਜ ਮੁਨਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਜੋਨਸ ਨੇ 126 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮੁਨਸੀ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੋਨਸ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕਮੁਲਨ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 41 ਦੌੜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 207 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਟਲੀ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।