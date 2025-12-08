ETV Bharat / sports

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ,ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ।

ISSF WORLD CUP FINAL 2025
ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ,ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ (ANI)
By ANI

Published : December 8, 2025 at 8:34 AM IST

ਦੋਹਾ (ਕਤਰ): ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।

'ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ'

21 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 41/50 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਯਾਂਗ ਜੀ-ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਓ ਕਿਆਨਕਸਨ ਨੇ 36/50 ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਡੋਰੀਨ ਵੇਨੇਕੈਂਪ ਨੇ 30/45 ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।

'ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਖਾਲੀ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੋਹਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ?

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3 ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀਰੀ ਪ੍ਰਿਵਰਾਤਸਕੀ ਤੋਂ 0.9 ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ 40-ਸ਼ਾਟ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ 414.2 ਬਣਾਇਆ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੈਰਿਸ 2024 ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਚੀਨ ਦੀ ਲਿਊ ਯੂਕੁਨ ਨੇ 388.9 ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੋਹਾ ਮੀਟ 2025 ISSF ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈ'

ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਈਵੈਂਟ, ਰਾਈਫਲ, ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਗਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਮਨੂ ਭਾਕਰ
ISSF WORLD CUP FINAL
SIMRANPREET KAUR BAGS GOLD MEDAL
ISSF WORLD CUP FINAL 2025

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

