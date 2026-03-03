ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ: ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਖਿਡਾਰਣ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
2 ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : March 3, 2026 at 3:36 PM IST
Israel Iran War: ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਦੁਬਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਸੈਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
Back home in Bangalore and safe 🙏— Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 3, 2026
The last few days have been intense and uncertain, but I’m truly grateful to be back to my house. A heartfelt thank you to the incredible ground teams, Dubai authorities, airport staff, immigration, and every single person who stepped up and…
ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਟੀਮ, ਦੁਬਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।" ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਹਾਲ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
ਸਿੰਧੂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਈ?
ਸਿੰਧੂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 12ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਾਨੀਦਾ ਕੈਟੇਥੋਂਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ।