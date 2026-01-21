2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਿਸ,ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਮੌਕਾ

2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਿਸ,ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਮੌਕਾ
ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 21, 2026 at 3:37 PM IST
ਨਾਗਪੁਰ: 27 ਸਾਲਾ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਟੀ 20 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
🗣️🗣️ Ishan Kishan will play at no.3— BCCI (@BCCI) January 20, 2026
Captain @surya_14kumar on the inclusion of @ishankishan51 in #TeamIndia's Playing XI in the 1⃣st T20I against New Zealand. #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/sZ3AB7RKVH
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਸ਼ਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
"ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 5 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"-SKY,ਕਪਤਾਨ,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
Backed by the captain. Trusted at No.3. 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) January 20, 2026
World cup bound Ishan Kishan is all set to bat at No.3 vs New Zealand in the T20I series.#INDvNZ | 1st T20I 👉 WED, 21st JAN, 6 PM pic.twitter.com/1ktJzV7ynj
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 197 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 57.44 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 517 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Ishan Kishan is a true T20 charmer... fearless, explosive, and pure entertainment. Can’t wait to see him light it up again!😉🔥 pic.twitter.com/qoptYxUioF— Ishan's🤫🧘🧡 (@IshanWK32) January 15, 2026
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ਼ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦਸ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ, ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 - 21 ਜਨਵਰੀ - ਨਾਗਪੁਰ
- ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 23 ਜਨਵਰੀ - ਰਾਏਪੁਰ
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20 - 25 ਜਨਵਰੀ - ਗੁਹਾਟੀ
- ਚੌਥਾ T20I - 28 ਜਨਵਰੀ - ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ - 31 ਜਨਵਰੀ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ।