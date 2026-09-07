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ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ

ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ।

Duleep Trophy Final
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 5:05 PM IST

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Ishan Kishan Double Hundred: ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਪਤਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ 301 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਮਨ ਓਝਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ 217 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ 111 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 270 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (101) ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ (45) ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 600 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ

ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 633 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਚੇਪੌਕ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (44) ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਘੜਾਮੀ (6) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ, ਰਮਨ ਲਾਂਬਾ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ, ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਫਾਈਨਲ
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DULEEP TROPHY 2026
ISHAN KISHAN DOUBLE HUNDRED
DULEEP TROPHY FINAL

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