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IND ਬਨਾਮ IRE T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ

ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੇਨਰਿਕ ਮਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

IND vs IRE
IND ਬਨਾਮ IRE T20 ਸੀਰੀਜ਼ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 9:07 PM IST

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ਬੇਲਫਾਸਟ: ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 2-0 ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੇਨਰਿਕ ਮਲਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਨਰਿਕ ਮਲਾਨ ਦਾ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਲਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

IND vs IRE
ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੇਨਰਿਕ ਮਲਾਨ (Getty Images)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ, ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਜਿੱਤ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ; ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ: ਆਇਰਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 50-ਓਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗ੍ਰੀਮ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੀ। "ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰਿਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

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