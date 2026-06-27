ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਪਹਿਲੇ T20I ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ T20I ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 27, 2026 at 6:37 AM IST
IND vs IRE 1st T20 match: ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅੱਠ T20 ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
'ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਟਕਰ ਦੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਡੇਲਾਨੀ ਦੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 182 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Ireland win the first T20I in Belfast by 34 runs.#TeamIndia will now aim to level the series on Sunday.— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/gdoXw2dAKR#IREvIND pic.twitter.com/kxnHM9ApeV
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਢੇਰ'
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 50 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੈਮਸਨ 5, ਕਿਸ਼ਨ 1, ਅਈਅਰ 3, ਤਿਲਕ 19, ਸੁੰਦਰ 9, ਦੂਬੇ 25, ਅਕਸ਼ਰ 15 ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਨੇ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
'ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ'
ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰ ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਹੋਲਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਮੈਥਿਊ ਹੋਲਾਰਡ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼ ਨੇ 3.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
3️⃣ wickets for Harshit Rana 🔥
2️⃣ wickets each for Arshdeep Singh and Axar Patel 🔝
Over to our batters to chase down 1️⃣8️⃣3️⃣ 🎯
Updates ▶️ https://t.co/gdoXw2dAKR#TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/TPyCKD70FF
'ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ'
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ।
ਆਇਰਲੈਂਡ ਟੀਮ: ਟਿਮ ਟੈਕਟਰ, ਰਾਸ ਅਡੇਅਰ, ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ, ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਸਟੀਫਨ ਡੋਹੇਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਰੂਬੇਨ ਵਿਲਸਨ, ਗੈਵਿਨ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਲੀਅਮ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਮੈਥਿਊ ਹੋਲਾਰਡ।