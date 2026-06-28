ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 28, 2026 at 10:58 PM IST
Ireland vs India: ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੀ-20i ਮੈਚ 1 ਦੌੜ ਨਾਲ ਆਇਰਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20i ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3-2 ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
'ਮੁਕਬਲਾ ਰਿਹਾ ਫਸਵਾਂ'
ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 154 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੈਰੀ ਟੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ 154 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 153 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 8 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ 8 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਵੀ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ, ਜੈ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਰਡ ਨੇ 3-3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 153 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
'ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਸ਼ ਸ਼ੇੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ ਕੀਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਿਆਸ਼ ਸ਼ੇੜਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 120ਵੇਂ ਅਤੇ 121ਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਕੂਐਡ
ਭਾਰਤ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਪ੍ਰਸਿਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਵੈਭਵ।
ਆਇਰਲੈਂਡ: ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੌਸ ਅਡਾਇਰ, ਬੇਨ ਕੈਲਿਟਜ਼, ਗੈਰੇਥ ਡੇਲਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਡੌਕਰੇਲ, ਸਟੀਫਨ ਡੋਹੇਨੀ, ਮੈਥਿਊ ਹੰਫਰੀਜ਼, ਗੇਵਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਥਿਊ ਹੋਏ, ਲਿਆਮ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਜੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਹੈਰੀ ਟੇਕਟਰ, ਟਿਮ ਟੇਕਟਰ, ਰੂਬੇਨ ਵਿਲਸਨ।