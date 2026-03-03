ETV Bharat / sports

ਈਰਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
IRAN NATIONAL ANTHEM (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 9:04 PM IST

ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ): ਈਰਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਐਫਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸੀਬਸ ਸੁਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਰਜ਼ੀਏਹ ਜਾਫਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ।

ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ,ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਘਨਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਫਰੀ ਤੋਂ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਈਐਸਪੀਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਏਐਫਸੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਚ ਜਾਫਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਔਖੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ; ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਪੀਸ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।"

ਈਰਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

