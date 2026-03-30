IPL 'ਚ ਜਦੋਂ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ IPL 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

IPL unique records
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 8:50 AM IST

Three Wickets In Two Balls IPL: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 23 ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?

2 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ

ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਪੀਐਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂਬੇ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

IPL unique records
ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂਬੇ (IANS)

ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ? ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵਾਈਡ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੰਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੇਂਦ ਵਾਈਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਯੂਸਫ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਰਿਆਨ ਟੈਨ ਡੋਇਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ 33 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 7.75 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

