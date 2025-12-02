IPL 2026 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ: 77 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 1,355 ਅਰਜ਼ੀਆਂ! ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਬਾਹਰ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : December 2, 2025 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਲਈ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ 1,355 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 77 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼
ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 1,355 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹2 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਜੌਨੀ ਬੇਅਰਸਟੋ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੇਐਸ ਭਾਰਤ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਚੇਤਨ ਸਾਕਾਰੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੰਦੀਪ ਵਾਰੀਅਰ ਅਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਐਸਪੀਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਨੇ ₹4.2 ਕਰੋੜ (4.2 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਸਿਰਫ਼ 77 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 77 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,355 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 77 ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸਲਾਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।
ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ
ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੋਲ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹237.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਸ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹64.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ (₹23.7 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ (₹18 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਦਾ ਬਜਟ ₹43.40 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਨਵੀਨ ਉਲ ਹੱਕ, ਸੀਨ ਐਬੋਟ, ਐਸ਼ਟਨ ਅਗਰ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ-ਮੈਕਗੁਰਕ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਗੁਸ ਬੈਨ, ਟੋਮ ਬੈਨ, ਟੋਮ ਬੈਨ, ਟੋਮ ਬੈਨ, ਟੋਮ ਡਕੇਟ, ਡੈਨ ਲਾਰੈਂਸ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ਟਾਇਮਲ ਮਿਲਜ਼, ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈਲ, ਡੇਵੋਨ ਕਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਵਿਲ ਓਰਕੇ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ, ਐਨ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰਜੀ, ਐਨ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰਜੀ, ਐਨ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰਜੀ, ਐਨ. ਤਬਰੇਜ਼ ਸ਼ਮਸੀ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਈਜ਼, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ, ਮਾਤੇਸ਼ਾ ਪਥੀਰਾਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਅਕੇਲ ਹੋਸੀਨ, ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸੇਫ।