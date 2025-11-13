IPL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ? ਜਾਣੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੇਟ
Most Expensive Trade in IPL: ਕੀ ਤੁਸੀਂ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
Published : November 13, 2025 at 8:43 PM IST
First Trade in IPL: IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। MI ਨੇ LSG ਦੇ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ₹2 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ₹2.6 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ CSK ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹18 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਡੇਜਾ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ ਚੇਨਈ ਲਈ।
IPL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ? 2008 ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ IPL ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਧਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ₹1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਹਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ₹1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ
ਮੁੰਬਈ ਨੇ 2023 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ₹17.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ₹15 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।