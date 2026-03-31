ਆਈਪੀਐਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ; ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
Published : March 31, 2026 at 8:23 PM IST
IPL Broadcast Engineer Dead: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ' ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 76 ਸਾਲਾ ਜੌਨ ਵਿਲੀਅਮ ਲੈਂਗਫੋਰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ IPL ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਗਫੋਰਡ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਹੋਟਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੈਂਗਫੋਰਡ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਪਾਇਆ।
🇬🇧British national Jan William Langford, a broadcast engineer with the BCCI, was found in his room at Mumbai’s Trident Hotel
He had been staying there since March 24 for IPL matches 🏏
When staff received no response, they entered and found him unconscious —
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਆਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਲੈਂਗਫੋਰਡ ਕੌਣ ਸੀ?
76 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਆਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਲੈਂਗਫੋਰਡ, 2026 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਸੀ।