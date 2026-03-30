IPL ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਝਾਤ
IPL ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਆਰਸੀਬੀ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਸ਼ਾਮਲ।
Published : March 30, 2026 at 10:20 AM IST
IPL RECORDS: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ, ਆਈਪੀਐਲ (IPL 2026) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 202 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼
ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ। 6 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼ ਨੂੰ 146 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 13.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 66 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ 146 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ (ਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ RCB
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 14 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਇਨਜ਼ ਨੂੰ 144 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 104 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ 138 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 130 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
KKR ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ (2008) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 223 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਊਂਡਰੀ
ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 267 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 771 ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ (768), ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ (663), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (640) ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (514) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਹਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ 8,661 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ
ਮੁੰਬਈ ਪਿਛਲੇ 18 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,823 ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੋਲਾਰਡ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ 1,774 ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ 1,610 ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
2024 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 178 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 173 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।