IPL 2027 ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ: 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ IPL AUCTION
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੁਬਈ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
Published : September 16, 2026 at 7:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ IPL ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ—ਦੁਬਈ, ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ—ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
IPL ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ (IPL ਨਿਲਾਮੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ (ਵੇਨਿਊ) ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BCCI ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ BCCI ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਧੂਮਲ ਦੇ ਮੁੜ IPL ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
With the IPL Auction set to return to India for the 2027 season, here's a look at all the auction venues since 2008 pic.twitter.com/XR82PvlM6a— Cricbuzz (@cricbuzz) September 16, 2026
'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ (BCCI) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2026 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਧੂਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ 2027 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।"
'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ (ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।