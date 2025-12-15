ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ IPL, ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ?
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੱਲ੍ਹ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ 77 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ, 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚੀ
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ
ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 44.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 266 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ ਖੇਡਿਆ ਆਈਪੀਐਲ
ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।