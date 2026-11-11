IPL 2027 Trade: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
Punjab Kings on Hardik Pandya: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 11, 2026 at 6:47 PM IST
Punjab Kings on Hardik Pandya: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਵਿਚਕਾਰ IPL 2027 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ Trade ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ BCCI ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ Trade ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ Trade ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
Sat Sri Akaal, ਪੰਜਾਬ♥️ https://t.co/7wt1j4Sd6Q— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 11, 2026
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਦੂਰ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2014 ਅਤੇ 2025 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
A journey we’ll always cherish, Arsh paa! 🫶 Forever our 🦁 https://t.co/Ws3Yunaya3— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 11, 2026
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਦੇ CEO ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ IPL ਦੇ 20ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Trade ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਇਆ। PBKS ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣਾ IPL ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ 96 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ T20I ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਮਾਣ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
ਪਾਂਡਿਆ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ 162 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, 2,955 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 82 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 2015, 2017, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ ਦੀਆਂ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਿਆ ਇੱਕ Trade ਰਾਹੀਂ MI ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਹਾਰਦਿਕ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ Trade
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ₹18 ਕਰੋੜ (ਲੱਗਭੱਗ 16.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ₹18 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।