IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ, ਹਾਰਦਿਕ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 12:14 PM IST
IPL 2027 Trade : ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2027 (IPL 2027) ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ , ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ, ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ SRH ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ₹6 ਕਰੋੜ (6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ 4.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ 'ਤੇ ਐਸਆਰਐਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
🚨 News 🚨 T. Natarajan returns to @SunRisers, Zeeshan Ansari moves to @DelhiCapitals following a player trade between the two franchises. More details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/1fXQ3GqWPp— IndianPremierLeague (@IPL) October 14, 2026
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ
ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੀ. ਨਟਰਾਜਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਟਰਾਜਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 10.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਲਐਸਜੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਡੀਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਐਲਐਸਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਲਐਸਜੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਐਲਐਸਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
🚨 Announcement 🚨 Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL. Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore. More Details ▶️ https://t.co/1jIKnYTSF5 #TATAIPL | @RishabhPant17 | @imkuldeep18— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ
ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ 17.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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