IPL 2027: ਸਟਾਰਕ, ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : November 18, 2026 at 11:38 AM IST
IPL 2027: ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ IPL ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ KKR ਦੀ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥਿਰਾਨਾ (18 ਕਰੋੜ), ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ (12.5 ਕਰੋੜ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ (11 ਕਰੋੜ), ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ (9.75 ਕਰੋੜ), ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ (9.25 ਕਰੋੜ), ਚੇਨਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ (14.2 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ RCB ਦੇ ਜੈਕਬ ਬੇਥਲ (2.6 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK)
ਚੇਨਈ ਨੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕ ਫਾਲਕਸ, ਅਮਨ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਆਕਾਸ਼ ਮਾਧਵਾਲ, ਡੀਓਨ ਫੋਰੈਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਕਨੀਲ ਨੋਰੋਨਹਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੀਐਸਕੇ ਕੋਲ ₹28.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਹੈ।
The Yellove emotions were at an all-time high as the list took shape! 💛 CSK are ready to usher in a new era with a fresh look to their squad. 👀 #TATAIPL #IPLRetention #MSDhoni #CSK https://t.co/izXlScJKzu— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀ.ਸੀ.)
ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਵਰਕਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਪਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਸਾਹਿਲ ਪਾਰਖ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ₹39.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਸ ਹੈ।
A settled squad gets a boost with the return of its local boy! 💙 As Rishabh Pant makes his way back to #DC, a few big names also feature among their releases. 👀😮 #TATAIPL #IPLRetention #RoarMacha [DC, Axar Patel, KL Rahul, David Miller, Tristan Stubbs] https://t.co/g1hyOwrZyD— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ)
ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਥੀਸ਼ਾ ਪਥਿਰਾਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਦਹੀਆ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ, ਦਕਸ਼ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ₹41.65 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ।
Tough calls, but a clear vision! 💜 Kolkata Knight Riders have made some big calls on the retention front, keeping their core intact! 🔥 #TATAIPL #IPLRetention #KorboLorboJeetbo #AmiKKR [KKR, Rinku Singh, Cameron Green] https://t.co/Jc9oPR2unX— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB)
ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ RCB ਨੇ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਰਿਚਰਡ ਗਲੀਸਨ, ਮੰਗੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ₹14.15 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.41 ਬਿਲੀਅਨ) ਬਾਕੀ ਹਨ।
The defending champions have made their retentions! ❤️👍 🚨 England's Jacob Bethell has been released from the squad. 🙌 #TATAIPL #IPLRetention #RCB #PlayBold [RCB, Virat Kohli, Play Bold, 12th Man Army] https://t.co/hCTHF7Fsw8— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (GT)
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੂਕ ਵੁੱਡ, ਕੁਲਵੰਤ ਖੇਜਰੋਲੀਆ ਅਤੇ ਕੋਨੋਰ ਐਸਟਰਹੁਇਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਜਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ₹8.75 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਓਪਨਰ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਾਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ, ਓਮਕਾਰ ਟ੍ਰਾਮਾਲੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SRH ਕੋਲ ਹੁਣ ₹40.15 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.25 ਬਿਲੀਅਨ) ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਅਤੇ ਕੁਏਨਾ ਮਫਾਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਨ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਪੁਥੁਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ₹27.05 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.75 ਬਿਲੀਅਨ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Plenty of firepower in the squad! 🔥 Hardik Pandya's arrival adds another dimension to an already formidable Punjab Kings squad as they announce their retentions. 👏❤️ #TATAIPL #IPLRetention #PBKS #SaddaPunjab https://t.co/Ow4elKLCIC— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS)
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਪਾਇਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ₹18.6 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ।
A blockbuster trade. A strong core. Plenty of star power! 💙 Here's how the Mumbai Indians' retention list looks following the trade between Arshdeep Singh & Hardik Pandya! 🔥 #TATAIPL #IPLRetention #MIPaltan #OneFamily [MI, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, MI Paltan]— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI)
ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਰਵ ਅੰਕੋਲੇਕਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮਾਲੇਵਰ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ-ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ ₹32.6 ਕਰੋੜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG)
ਲਖਨਊ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਨਰਿਚ ਨੋਰਟਜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ₹47.45 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਹਨ।
Blockbuster trades! ✅ A settled core! ✅ With the Rishabh Pant x Kuldeep Yadav trade making the headlines, here's a look at Lucknow Super Giants' retention list. ❤️ #TATAIPL #IPLRetention #LSG [LSG, Aiden Markram, Kuldeep Yadav, Nicholas Pooran, Mitch Marsh] https://t.co/VbirJSSZXk— Star Sports (@StarSportsIndia) November 17, 2026
IPL 2027 ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।