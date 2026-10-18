ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਦਲੇ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 2:02 PM IST
IPL 2027 Mini Auction: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ IPL 2027 ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਲਾਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੁਬਈ, ਜੇਦਾਹ (ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ) ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2027 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁਣ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ - ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
🚨 BIG UPDATE ON IPL 2027 AUCTION 🚨 - IPL 2026 auction will be held in Goa on December 16. (Cricbuzz). https://t.co/9TFKGtOHof— Tanuj (@ImTanujSingh) October 17, 2026
ਡੀਸੀ ਨੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੇਮਾਂਗ ਬਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਲਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਖਨਊ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।