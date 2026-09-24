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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ IPL ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ? BCCI ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

mini auction
IPL ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 11:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ (BCCI) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਏਐਨਆਈ (ANI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ - ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ - ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

2028 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ 'ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ'

ਇਹ 2023-27 ਚੱਕਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2028 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ' ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਕਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟਰੇਡ) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਤੋਂ DC ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੁਬਿਨ ਭਾਰੂਚਾ ਨੂੰ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

IPL ਜੇਤੂ

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। MI ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ MS ਧੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। KKR ਨੇ ਤਿੰਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (RCB) - ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ - ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RCB ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 156 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।

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IPL 2027 MINI AUCTION

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