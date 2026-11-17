IPL 2027: SRH ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ 4 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦੇ
Harshal Patel traded: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
Published : November 17, 2026 at 3:06 PM IST
IPL 2027 Trade: ਆਗਾਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ' (ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Hyderabad) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (Gujrat) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ (Trade) ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੇਲ 'ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਾਰ 'ਪਰਪਲ ਕੈਪ' ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ 'ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ' (SRH) ਤੋਂ 'ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ' (GT) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ IPL ਨਾਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ
ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ IPL ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
124 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 151 ਵਿਕਟਾਂ
ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. (IPL) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 124 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 151 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
RCB ਅਤੇ PBKS ਵੀ ਖੇਡੇ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (RCB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਲਈ ਖੇਡੇ ਸਨ।
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