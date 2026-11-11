IPL 2027: ਹਾਰਦਿਕ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ

IPL 2027: ਹਾਰਦਿਕ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ
ਹਾਰਦਿਕ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ: BCCI ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 1:16 PM IST
MI vs PBKS Trade: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2027 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹18- 18 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ Trade ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ₹18 ਕਰੋੜ (180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ Trade ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸੀ।
ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ IPL ਫੀਸ ₹16.35 ਕਰੋੜ (16.35 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Trade ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ (20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ₹18 ਕਰੋੜ (180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR), ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (LSG) ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ
ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਇਸ Trade ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MI ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ IPL ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2015, 2017, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। MI ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPL 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਮਸ (GT) ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ GT ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਮਆਈ (MI) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 39 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ 162 ਆਈਪੀਐਲ (IPL ) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 146. 28 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 2, 955 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 82 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੁਣ ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਆਈ (MI) ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 96 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੀਬੀਕੇਐਸ (PBKS) ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ।
IPLਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ Trade
ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ₹18 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ Trade ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਵੀ Trade ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ₹17.5 ਕਰੋੜ (175 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ (RCB) ਵਿੱਚ Trade ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹15 ਕਰੋੜ (150 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ₹13.50 ਕਰੋੜ (135 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ Trade ਹੋਇਆ।