ETV Bharat / sports

IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ CSK ਦਾ ਸਾਥ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਫ਼ਰ

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

STEPHEN FLEMING CSK
Etv Bharat (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨੂੰ IPL 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

CSK ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਫਲੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ 2008 ਵਿੱਚ IPL ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ CSK ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ।

STEPHEN FLEMING CSK
ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ (IANS)

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਪੰਜ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਦੋ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਟੀ-20 ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 12 ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 10 ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ।

ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ

ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੀਐਸਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"

STEPHEN FLEMING CSK
ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ (IANS)

ਫਲੇਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਨ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੀਐਸਕੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਰੂਪਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇਗਾ।"

STEPHEN FLEMING CSK
ਸਟੀਫਨ ਫਲੇਮਿੰਗ (IANS)

ਫਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ

CSK ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਦਾਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

CSK HEAD COACH
IPL 2027
CSK IPL 2027
STEPHEN FLEMING
STEPHEN FLEMING CSK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.