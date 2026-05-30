IPL 2026: ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ (IANS)
Published : May 30, 2026 at 11:46 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi Records: 2026 ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 215 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ - 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 96 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 90

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਭਵ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਭਵ ਲੀਗ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ "ਨਰਸ 90s" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ 2014 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 1,000 ਆਈਪੀਐਲ ਦੌੜਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਵੈਭਵ ਦੀ ਟੀਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਵੈਭਵ ਕਈ ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਆਈਪੀਐਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 440 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ - ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ - ਨੂੰ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 545 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਭਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 1000 ਆਈਪੀਐਲ ਦੌੜਾਂ (ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ)

  • 440 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
  • 545 - ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ
  • 560 - ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ
  • 575 - ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ
  • 575 - ਫਿਲ ਸਾਲਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 23 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਨ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ 21 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਆਈਪੀਐਲ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 1000 IPL ਦੌੜਾਂ (ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)

  • 21 - ਸ਼ੌਨ ਮਾਰਸ਼
  • 23 - ਲੈਂਡਲ ਸਿਮੰਸ
  • 23 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
  • 24 - ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ
  • 25 - ਮੈਥਿਊ ਹੇਡਨ

ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 12 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ - ਕੁੱਲ 19 - ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ IPL ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ

  • 19 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ (2026)
  • 11 - ਰਿਧੀਮਾਨ ਸਾਹਾ (2014)
  • 11 - ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (2023)
  • 10 - ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (2022)

ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 521 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ - 233 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 776 ਦੌੜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇੱਕ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1-6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ

  • 521 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 2026 ਵਿੱਚ (SR: 233.63)
  • 467 - ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ 2016 ਵਿੱਚ (SR: 150.16)
  • 402 - ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ 2024 ਵਿੱਚ (SR: 208.29)
  • 402 - ਸਾਈ ਸੁਧਰਸਨ 2025 ਵਿੱਚ (SR: 155.81)
  • 382 - ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ 2009 ਵਿੱਚ (SR: 165.36)

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 776 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਸਤ 48.50 ਅਤੇ 237.31 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ 15 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀ-20 ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।

ਦੌੜਾਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟਔਸਤਛੱਕੇਚੌਕੇਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ100/50POTM ਅਵਾਰਡ
776237.3148.5072631031/54

