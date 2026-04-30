ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿੱਪ! 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ।
Published : April 30, 2026 at 6:30 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ "ਏਆਈ ਚਿੱਪ" ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਵੈਭਵ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
𝘉𝘢𝘵 𝘱𝘦 𝘈𝘐 𝘤𝘩𝘪𝘱 𝘩𝘢𝘪 𝘬𝘺𝘢 𝘵𝘶𝘮𝘩𝘢𝘳𝘦?— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 29, 2026
ਵੈਭਵ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਭਵ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।"
ਵੈਭਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 15 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਲੈਬ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
🚨 Pakistani cricket 'expert' Dr Nauman Niaz claims Vaibhav Sooryavanshi has an AI chip in his bat— Brutal Truth (@sarkarstix) April 26, 2026
" sooryavanshi bats like he’s got an ai chip installed. just like we have doping tests, he should be tested too. this doesn’t look human."
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਭਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 400 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬੁਮਰਾਹ, ਕਮਿੰਸ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।