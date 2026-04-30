ETV Bharat / sports

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿੱਪ! 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ।

AI CHIP BAT
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ "ਏਆਈ ਚਿੱਪ" ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਵੈਭਵ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਭਵ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਭਵ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।"

ਵੈਭਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 15 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਲੈਬ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਭਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 400 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬੁਮਰਾਹ, ਕਮਿੰਸ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI AI CHIP
VAIBHAV SOORYAVANSHI NEWS
AI CHIP IN BAT
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਬੱਲਾ AI ਚਿੱਪ
AI CHIP BAT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.