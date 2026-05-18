ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਗੇ?

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕੋਹਲੀ-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਗੇ?
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 18, 2026 at 2:47 PM IST
IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਓਪਨਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੋਈ
ਵੈਭਵ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2024 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (2025 ਵਿੱਚ 39) ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (2016 ਵਿੱਚ 38) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
Bowled short, but sent long by Vaibhav Sooryavanshi 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2026
ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ
- 43 - ਵੈਭਵ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ (2026)
- 42 - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (2024)
- 39 - ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (2025)
- 38 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (2016)
- 38 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (2024)
- 38 - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (2025)
ਕੀ ਗੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਵੈਭਵ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ? ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 2012 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 59 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਆਫ ਬਰਥ ਉਸਨੂੰ ਗੇਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Owning the #TATAIPL 2026 airspace 🚀— IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2026
ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
- 59 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2012)
- 52 - ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ (2019)
- 51 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (2013)
- 45 - ਜੋਸ ਬਟਲਰ (2022)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।