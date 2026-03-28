RCB vs SRH: ਅੱਜ IPL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ, RCB ਅਤੇ SRH ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ?

RCB ਬਨਾਮ SRH ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।

Published : March 28, 2026 at 9:13 AM IST

IPL 2026 RCB vs SRH: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

RCB ਮਜ਼ਬੂਤ ?

ਕਾਗਜ 'ਤੇ, RCB ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਕੋਹਲੀ-ਸਾਲਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪੱਡਿੱਕਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪੱਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ IPL 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

RCB ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਯਸ਼ ਦਿਆਲ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਪਿਨਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ।

RCB ਬਨਾਮ SRH ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 287/3 ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 262/7 ਹੈ।

RCB ਬਨਾਮ SRH: ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ

  • ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਰਸੀਖ ਦਰਵੇਸ਼, ਵੈਂਕਟਾਹਵ, ਵੇਂਕਟਾਨ, ਵਿਕੇਤਸ਼ਾਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿੱਕੀ ਓਸਟਵਾਲ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜੌਰਡਨ ਕਾਕਸ, ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਦੇਸਵਾਲ।
  • ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ​​ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਇਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਬੀ.ਏਸਮਿਨ ਅਰਡੌਨ, ਕਸਮੀਨ ਅਰਡੌਨ, ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ। ਕਾਰਸ, ਡੇਵਿਡ ਪੇਨ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਹਿੰਗ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ।

