IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
IPL 2026 Today Match: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : May 6, 2026 at 12:07 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੇਬਲ-ਟੌਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
Battle of power-hitters! 💥🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 6, 2026
With unfinished business from their last encounter, #SRH will be eager to settle the score 👀
Who will deliver the bigger hits and seize the moment? 🏏#TATAIPL Revenge Week 👉 #SRHvPBKS | WED, May 6, 6:30 PM pic.twitter.com/exdSQ2IiGk
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਦੇ ਹੱਥੋਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2025 ਦੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ- ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 220 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
SRH ਬਨਾਮ PBKS: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪਲੜਾ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। SRH ਕੋਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 9-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਵੀ ਹੈ।
The race is heating up. Pressure is building. One win could shake up the standings. 💯🔥#PunjabKings 🆚 #SunrisersHyderabad... Who comes out on top? 👀#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #SRHvPBKS | WED, MAY 6, 6:30 PM pic.twitter.com/a0IAQXXBey— Star Sports (@StarSportsIndia) May 6, 2026
SRH ਬਨਾਮ PBKS: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਦਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਹਿਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਡਗੇ, ਵਿਸ਼ਣੂ ਵਿਨੋਦ(ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਇਲ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਰਕੋ ਜੌਹਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਸਮਰਨ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਕਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਸਲਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਸਾਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਜੀਸ਼ਾਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ ਫੁਲੇਤਰਾ।