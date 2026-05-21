IPL 2026: ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੇਨਈ ਨਾਲ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ?
IPL 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਅੱਜ ਟਾਪ-2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Published : May 21, 2026 at 1:40 PM IST
IPL 2026 Today Match: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (GT) ਅੱਜ (21 ਮਈ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPL 2026 ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CSK, 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ GT ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
CSK ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੌਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਨੇ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ
ਗੁਜਰਾਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਵਿਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਯੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ, ਟਾਮ ਬੈਂਟਨ, ਲਿਊਕ ਵੁੱਡ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਤਿਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਖੇਜਰੋਲਿਆ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਐੱਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ।
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕੇਟਕੀਪਰ), ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (ਕਪਤਾਨ), ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੀਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਮਨ ਖਾਨ,ਗੁਰਜਾਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧਵਾਲ, ਜੈਕਰੀ ਫਾਲਕਸ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਚਾਹਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੈਕਨੀਲ ਨੋਰੋਨਹਾ, ਡਾਇਨ ਫੋਰੈਸਟਰ।
