'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ', ਲਖਨਊ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਪੱਲੜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ

RR vs LSG IPL 2026:ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 19, 2026 at 5:12 PM IST

ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (19 ਮਈ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਐਸਜੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਓਪਨਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਲਖਨਊ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੁਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਆਰ ਪਲੇਆਫ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ (ਆਰਸੀਬੀ, ਜੀਟੀ, ਐਸਆਰਐਚ) ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸਮੀਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੀ 14 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ 12 ਅੰਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ

  • 19 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ
  • 24 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ (ਕਪਤਾਨ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਬੇ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ।

