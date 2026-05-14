ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿਸਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਚੈਂਲੇਜ਼
Published : May 14, 2026 at 1:16 PM IST

IPL 2026 Today Match: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ 58ਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਤੋਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਤੋਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 4 ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਹਾਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਪਲੇਆਫ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ ਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 35 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 17 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਪੀਸੀਏ) ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਛਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕੂਵੇਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

PBKS ਬਨਾਮ MI ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਜੇਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਚਾਹਰ ਠਾਕੁਰ।

ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ: ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਰਾਜ ਬਾਵਾ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰੀ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ

