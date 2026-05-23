IPL 2026: ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਖਨਊ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

IPL 2026 Today Match: ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 1:00 PM IST

LSG vs PBKS Today Match: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ 68ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) ਅੱਜ (23 ਮਈ) ਨੂੰ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਖਨਊ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਐਲਐਸਜੀ ਲਈ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੇਆਫ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਬੀਕੇਐਸ 13 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 15 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਕੇਆਰ 13 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 14 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ; ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਕੇਆਰ - ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 16 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

LSG ਬਨਾਮ PBKS: ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

PBKS ਨੇ LSG 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ 4-3 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਾਨਾ 'ਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 254 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਦਸਤੇ

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਕਪਤਾਨ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮੁਕੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਕਸ਼ਤ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਰਸ਼ੀਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ, ਆਯੂਸ਼, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਧਵ, ਸ਼ਹਿਮਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ। ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਨਮਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਵਿਨੋਟਕੀਪਰ, ਵੀ.ਐਕਸ. ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵੇਨ, ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਾਇਲ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ।

